نتانياهو: هنغاريا افتتحت ممثلية تجارية لها لدى إسرائيل في القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "هنغاريا افتتحت ممثلية تجارية لها لدى إسرائيل في القدس"، مشيراً إلى أن "هذه هي أول ممثلية أوروبية تفتح في القدس منذ عقود. وهذا مهم جدا بالنسبة للتجارة والدبلوماسيةو هذه الخطوة من قبل هنغاريا ستؤدي إلى تغيير الموقف بشأن القدس في أوروبا".
وأشار إلى أن 3 دبلوماسيين هنغاريين سيعملون في الممثلية التجارية الجديدة.
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