ترامب: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن فنزويلا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن فنزويلا بما فيها الخيار العسكري". وخلال استقباله الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في البيت الأبيض، لفت ترامب إلى أن "البرازيل والولايات المتحدة لم تكونا قريبتان إلى هذا الحد من قبل"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تبحث الدعم العسكري للبرازيل". وأوضح الرئيس الأميركي أن "الولايات المتحدة تدعم دخول البرازيل إلى حلف الناتو".

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