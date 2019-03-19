أكدت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي "الغرفة العليا في البرلمان الروسي" فالينتينا ماتفيينكو، خلال تصريح صحفي، أن "خبر استقالة الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف كان مفاجئا وهو جدي للغابة، خصوصا، بالنسبة إلى مقاطعة أورينبورغ المتاخمة لكازاخستان"، مشيرة إلى أنها على اتصال دائم مع مكتبها الإعلامي.
وكان نزارباييف قد أعلن، في وقت سابق، أنه اتخذ قرارا بشأن التخلي عن صلاحياته في رئاسة خازاخستان اعتبارا من يوم غد 20 آذار.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة روسية: استقالة الرئيس الكازاخي كانت مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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