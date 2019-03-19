غريفيث يعلن عن طرح خطة جديدة للانسحاب من الحديدة

تطرح الأمم المتحدة خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة المضطربة عقب محادثات مع الحكومة اليمنية والحوثيين، بحسب ما أفاد المبعوث الدولي مارتن غريفيث. وتم الاتفاق في كانون الاول على انسحاب القوات بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار تم التوصل إليه في السويد أثار الأمل للمرة الاولى منذ سنوات بالتقدم نحو انهاء الحرب التي دفعت اليمنيين إلى حافة المجاعة.

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