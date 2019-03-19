وسائل إعلام جزائرية: بوتفليقة يغادر الحكم يوم 28 نيسان

نقلت قناة "النهار" الجزائرية عن مصادر إعلامية أن "رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة يغادر الحكم يوم 28 نيسان"، موضحةً أن "بوتفليقة قد يستقيل أو ستُفعل المادة 102".

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