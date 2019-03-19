رئاسة كازاخستان: نزاربايف بحث مع بوتين خطط استقالته

أكد المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكازاخي نورسلطان نزاربايف، ناقشا هاتفيا خطط استقالة الرئيس الكازاخي واتفقا على مواصلة الاتصالات، مشيراً إلى أن "الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات في المستقبل".
وكان رئيس كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتباراً من يوم 20 من شهر آذار الحالي، وأن رئيس مجلس الشيوخ، قاسم توكاييف، سيقوم بأعمال رئيس الدولة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
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