الدفاع المدني: انتشال جثة رجل من النهر الكبير في حقر الضاهر في عكار

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "عناصر من الدفاع المدني عملت على انتشال جثة رجل مجهول الهوية من النهر الكبير في حقر الضاهر-عكار وقد تم نقل الجثة من قبل جهات اخرى الى المستشفى بعد معاينتها من قبل الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".

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