غادر رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين إلى مدريد، بدعوة شخصية من البنك الدولي، الذي ينظم مؤتمرا يناقش خلاله "آثار النزوح السوري على المجتمعات المضيفة". سيكون للرئيس قمرالدين كلمة كضيف شرف مميز، بمشاركة رؤساء مدن برلين ومدريد وسانت دياغو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قمر الدين غادر إلى مدريد للمشاركة في مؤتمر عن آثار النزوح السوري على المجتمعات المضيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.