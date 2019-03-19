جبق: أهل الطفلة الحاج رفضوا تشريح جثتها

أكد وزير الصحة جميل جبق، خلال حديث صحفي، أن "أهل الطفلة ميلانيا الحاج التي كانت قد توفيت يوم الجمعة الفائت في مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل رفضوا تشريح جثة الطفلة". وأوضح جبق أن "الطفل مارفن اديب حبيقة مات نتيجة تسبب البكتيريا بتسمم في الدم".

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