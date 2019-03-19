عقدت اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى مجزرة قانا اجتماعها الثاني برئاسة السيدة رندة عاصي بري، في عين التينة، وتباحثت في التحضيرات المرتقبة لاحياء فعاليات هذه المناسبة الوطنية الكبرى، واتفقت على اطلاق عبارة "قانا لن ننسى"، كشعار للحملة هذا العام.
كما اعلنت اللجنة عن عقد مؤتمر صحافي في الثاني من نيسان المقبل الساعة 11 ظهرا في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، للإعلان عن فعاليات المناسبة، بحضور مسؤولين عن وسائل الإعلام، شخصيات وطنية، تربوية، بلدية، اجتماعية وثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر رندة بري تُعلن 2 نيسان موعد الإعلان عن فعاليات إحياء ذكرى مجزرة قانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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