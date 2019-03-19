أكدت مصادر قناة "الجديد" أن رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى لتعيين مستشاره للشؤون الإقتصادية نديم المنلا في رئاسة مجلس الإنماء والإعمار". ولفتت المصادر إلى أن "وزير الخارجية جبران باسيل يضع فيتو على تعيين المنلا بسبب الخلافات بين الأخير ووزارء ونواب "التيار الوطني الحر"، لكن الإتفاق بينهما قد يؤدي إلى تعيين المنلا في المجلس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجديد: الحريري يسعى لتعيين المنلا رئيسا لمجلس الإنماء والإعمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.