الطبش: قانون التجارة المعدل انصف المرأة

رأت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش أن "قانون التجارة المعدل أنصف المرأة، ويشرفني أنني كنت مشاركة كمحامية في ادخال هذه التعديلات من خلال لجان مجلس النواب قبل دخولي للبرلمان".

ولفتت الطبش في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "من اهم تعديلات قانون التجارة الفصل الخامس المتعلق بأحكام الافلاس فتم تعديل المواد 526 و527 و529 وفصلت الذمة المالية للزوج المفلس عن الزوجة غير المفلسة واعترف القانون المعدل بأموال المرأة من عملها الخاص. بعد هذا التعديل، ألغى مجلس النواب التمييز ضد المرأة من أحكام الإفلاس، وأصبحت المرأة بحسب القانون الجديد كيانا منفصلا عن الزوج ولا تدخل بتفليسة الرجل"، مشيرة الى أن "هذا الانجاز ضروري في المعاملات التجارية ويحميها من ظلم قد يلحق بها في حال افلس زوجها".