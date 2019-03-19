أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر، خلال حديث تلفزيوني، "أننا نطالب بإعادة النازحين الى سوريا"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري طلب الضغط على النظام السوري الذي يرفض عودتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: الحريري طلب الضغط على النظام السوري الذي يرفض عودة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.