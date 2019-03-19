أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن "زيارتي الى المغرب مدرجة في جدول اعمال الحكومة والدعوة وجهت لي من "OICD" اي لا تكلفة على خزينة الدولة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: زيارتي الى المغرب ليس لها أي لا تكلفة على خزينة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.