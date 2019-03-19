الحريري ترأس اجتماعا لمناقشة قانون الشراء العام والتقى الحسن

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا حضره وزير المال علي حسن خليل والفريق التقني المعاون لوزير المال، خصص لمناقشة مشروع قانون الشراء العام ودفاتر الشروط النموذجية، في إطار تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بمؤتمر "سيدر"، تمهيدا لرفعهما في القريب العاجل إلى مجلس الوزراء.
ثم استقبل الحريري وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وعرض معها الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون الوزارة.
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