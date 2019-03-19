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الحريري ترأس اجتماعا لمناقشة قانون الشراء العام والتقى الحسن

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ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا حضره وزير المال علي حسن خليل والفريق التقني المعاون لوزير المال، خصص لمناقشة مشروع قانون الشراء العام ودفاتر الشروط النموذجية، في إطار تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بمؤتمر "سيدر"، تمهيدا لرفعهما في القريب العاجل إلى مجلس الوزراء.

ثم استقبل الحريري وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وعرض معها الأوضاع الأمنية في البلاد وشؤون الوزارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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