أ.ف.ب: ترامب يدعو القوات المسلحة في فنزويلا إلى إنهاء دعمها لمادورو

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا القوات المسلحة في فنزويلا إلى إنهاء دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأوضح ترامب أن "الولايات المتحدة تدعيم ترشيح البرازيل كحليف رئيسي من خارج الناتو". وكان ترامب قد استقبل الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو في البيت الأبيض.

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