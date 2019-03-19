بمشاركة الطلاب والمعلمين.. حملة لتنظيف الشوارع في مدينة موط بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذ مركز ومدينة الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة بطرق وشوارع المدينة، بالاشتراك مع مدرسة موط الثانوية الصناعية، ومشاركة 150 طالباً و50 مدرسًا.

شملت أعمال الحملة إزالة الإشغالات والأتربة على جانبي الطرق الرئيسية والفرعية، وتحسين المظهر البيئي بقص وتقليم الأشجار وإزالة النباتات العشوائية والحشائش الجافة.

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وأشاد كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الداخلة، على الجهد المبذول والتفاني في العمل من طلاب الثانوية الصناعية، متمنيا تعميم هذه المبادرة على العديد من المدارس، تحت شعار "لا تلق القمامة خارج الصندوق" والهدف منها حث المواطنين على وضع القمامة داخل الصناديق المخصصة لها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وصرح "إبراهيم"، أن المعسكر سيتم تنفيذه باستمرار لغرس روح الولاء والانتماء وحب الوطن والتأكيد على دور الفرد في المشاركة المجتمعية وضرورة الحفاظ على البيئة