بمشاركة 11 مدرسة.. احتفالية عيد الأم في "موط الإعدادية" بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
شهدت مدرسة موط الإعدادية، بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مراسم تكريم الأم المثالية، بحضور كمال إبراهيم عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة الداخلة والدكتور سيد هلال، مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة ولفيف من القيادات التعليمية بإدارة الداخلة التعليمية ومجلس أمناء المدرسة وعدد من أولياء الأمور أثناء طابور المدرسة.
شارك في الاحتفالية أكثر من 11 مدرسة بكافة المراحل التعليمية المختلفة (عام - فني - أساسي)، حيث قدم الطلاب فقرات إذاعية متنوعة ومعدة خصيصًا للاحتفال بعيد الأم في سابقة جديدة هي الأولى من نوعها بمركز الداخلة.
وأثنى الحضور على مضمون الفقرات، مطالبين أن يتم تعميم الفكرة خلال الأيام المقبلة بالعديد من المدارس.
وشهدت الاحتفالية تكريم السيدة شربات محمد الأم المثالية بمدرسة موط الإعدادية تكليلا لمثيرة كفاح امتدت لأكثر من خمسة عشر عامًا.
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