هام للشباب.. المجلس الثقافي البريطاني يفتح باب الترشيح للاستفادة من تدريب في لندن

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن فتح باب الترشيح أمام القيادات الشبابية البارزة التي يترواح سنها ما بين 18 و35 سنة، قصد المشاركة في ورشات عمل لمدة عشرة أيام في المملكة المتحدة يؤطرها قادة وخبراء في السياسة العالمية.

وحسب بلاغ للمجلس سيقدم برنامج “القيادات الشبابية المستقبلية” لـ 50 من الشباب الأفضل أداء، عشرة أيام من الخبرة في مجال القيادة، وسلسلة من الورشات والاجتماعات الحصرية في البرلمان البريطاني.

وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج، الذي يطلقه المجلس الثقافي البريطاني، سيفتح في وجه المترشحين من كندا ومصر والهند وإندونيسيا وكينيا والمكسيك والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وقدم المشاركون العام الماضي أفكارهم السياسية في (10 شارع داونينغ) بلندن، وعقدوا اجتماعات في هيئة الإذاعة البريطانية والبرلمان، وناقشوا التحديات العالمية مع الأمينين العامين السابقين للأمم المتحدة بان كي مون وكوفي عنان، كما شاركوا في حلقات دراسية حول تطوير السياسات ومهارات القيادة وتعلم التقنيات المؤثرة لخلق التغيير الحقيقي.

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وأشار البلاغ إلى أنه سيطلب من المشاركين، خلال دورة هذه السنة من البرنامج، تقديم أفكار سياسية فريدة من نوعها، وبرهنة “لماذا لديهم ما يلزم ليكونوا قادة العالم المستقبليين؟ “.

ويتم تقديم طلبات الترشيح قبل حلول يوم 6 ماي 2019 عبر رابط على الموقع الإلكتروني للمجلس.

وحسب المجلس الثقافي البريطاني فإن جديد دورة هذه السنة من البرنامج يتمثل في إتاحة الفرصة لجميع المترشحين، سواء كانوا ناجحين أو غير ناجحين، للمشاركة في نسخة مجانية عبر الإنترنت من حصص القادة الشباب المستقبليين.

يشار إلى أن برنامج “القيادات الشبابية المستقبلية” يهدف لإنشاء مجتمع من القادة الناشئين من جميع أنحاء العالم والذين قضوا فترة زمنية بالمملكة المتحدة في تطوير قدراتهم ليكونوا قادة سياسيين فاعلين وناجعين، فضلا عن تكوينهم في مجالات ذات صلة بالثقافة والمؤسسات البريطانية.