هام للسائقين.. الطرق السيارة تعلن توقيف حركة السير فوق بدال سيدي علال التازي ابتداء من يوم غد

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير فوق القنطرة المتواجدة على بدال سيدي علال التازي بالطريق السيار الرباط – مولاي بوسلهام، ستعرف توقفا مؤقتا في الاتجاهين، ابتداء من يوم غد الأربعاء، إلى غاية سادس أبريل المقبل، وذلك بسبب أشغال تعلية هذه القنطرة.

وأوضحت الشركة الوطنية، في بلاغ لها، أن زبائنها من مستعملي الطريق السيار القادمين من طنجة صوب سيدي علال التازي، مدعوون إلى الخروج من بدال مولاي بوسلهام، والولوج الى الطريق الوطنية رقم 1 عبر سوق الأربعاء.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من سيدي علال التازي صوب القنيطرة، فهم مدعوون إلى استعمال الطريق الوطنية رقم 1.

وأضاف المصدر ذاته أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي ي ستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.