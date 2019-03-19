انت الان تتابع تفاصيل خبر لبنان يعتقل كندياً بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 مساءً - أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، توقيف لبناني يحمل الجنسية الكندية، بعد الاشتباه في أنه يعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال بيان للمديرية العامة للأمن العام اللبناني: "إنه ضمن إطار متابعتها لعمليات مكافحة التجسس لصالح كيان العدو الإسرائيلي، وتفكيك الشبكات التابعة له في الداخل اللبناني، وبنتيجة المتابعة الدقيقة والمكثفة، أوقفت المديرية الكندي (ف.ج) من مواليد 1978، بناءً على إشارة النيابة العامة العسكرية".

وأشار البيان، وفقاً للوكالة الفرنسية، إلى أن الموقوف اعترف بأنه "خلال العام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات كيان العدو الإسرائيلي".

Advertisements

وأضاف: "اعترف الموقوف بحسب البيان بأنه كُلِّف بمهام تجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله، وبجمع المعلومات الأمنية لصالح مخابرات العدو والوصول لمعلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي أسقطت طائرته في جنوب لبنان في عام 1986، ويسود اعتقاد أنه سُلّم لحزب الله".

ويسيطر "حزب الله" على المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان، ويتلقى تمويلاً وتسليحاً من إيران.

وبين أبريل 2009 و2014 اعتقلت السلطات اللبنانية أكثر من مئة شخص بشبهة التجسس لحساب "إسرائيل"، غالبيتهم من العسكريين أو من موظّفي قطاع الاتّصالات.