شكرا لقرائتكم خبر عن «مسلح» يطعن معلماً و3 عاملين بمدرسة في النرويج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت الشرطة النرويجية، إن مهاجماً طعن بسكين مدرساً وثلاثة عاملين بمدرسة في أوسلو اليوم الثلاثاء.
وأضافت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم، مشيرةً إلى أن دافعه لم يتضح على الفور.
وذكرت وكالة الأنباء النرويجية أن الجرحى الأربعة، وجميعهم يعملون بالمدرسة، نُقلوا إلى المستشفى وإصاباتهم طفيفة.
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