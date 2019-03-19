مباحثات سعودية بريطانية تبحث المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الثلاثاء، مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاءالذي عقد بالرياض بحث التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين الرياض ولندن، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، طبقا لوكالة الأنباء السعودية.

Advertisements





حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير السعودي لدى بريطانيا، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت قد أكد الشهر الماضي أن علاقات بلاده الوثيقة مع المملكة العربية السعودية تمنح بريطانيا مجالا لمحاولة إنهاء الحرب في اليمن، قائلا: "العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والسعودية هي ما تسمح بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن".