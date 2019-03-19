ترامب يعتبر ان #واشنطن و #برازيليا "لم تكونا يوما أقرب" مما هي عليه اليوم

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ترامب خلال استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل لم تكن يوما أفضل مما هي عليه اليوم. وقال ترامب خلال استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في المكتب البيضاوي في البيت الابيض "إن البرازيل والولايات المتحدة لم تكونا يوما أقرب" الى بعضهما البعض مما هما عليه اليوم.

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