أنباء عن مغادرة بوتفليقة الحكم يوم 28 أبريل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة النهار نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأنه سيغادر الحكم يوم 28 أبريل المقبل.

وقالت مصادر إعلامية، الثلاثاء، إن بوتفليقة قد يستقيل أو ستُفعل المادة 102.

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وأضافت المصادر نفسها أن بوتفليقة سيعلن قريبا تنحيه عن الحكم.

ودعت مجموعة جزائرية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل نيسان وحثت الجيش على عدم التدخل في “خيارات الشعب”.

ووجهت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.