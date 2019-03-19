الحوثيون يعلنون عن نيتهم السيئة تجاه الاتفاق الأممي بخصوص الحديدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف الحوثيون اللثام عن نيتهم السيئة تجاه الاتفاق الأممي المبرم في السويد بشأن الانسحاب من مدينة الحديدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن قيادي حوثي قوله إننا وافقنا على سحب قواتنا من الحديدة بموجب اتفاق السويد، لكننا سنظل مسيطرين على المنطقة.

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وتأتي تصريحات القيادي الحوثي في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام يمنية، الثلاثاء، أن مقر لجنة إعادة الانتشار الحكومية في محافظة الحديدة، غربي البلاد، تعرض لقصف صاروخي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر يمنية عسكرية إن المليشيا استهدفت بعدد من صواريخ الكاتيوشا مقر اللجنة الحكومية الواقع في مديرية “الدريهمي” جنوب مدينة الحديدة.

ويعد الهجوم الثالث من نوعه خلال أسبوع، ويتزامن مع مرور 3 أشهر من توقيع اتفاق ستوكهولم.

كما يأتي الهجوم بعد ساعات من تسليم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرا حول انتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين في منطقة حجور بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.