الان تتابع صورة تكشف الفشل الإيراني.. سفينة تغرق في الميناء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت صورة نشرتها وسائل إعلام إيرانية محلية غرق سفينة تجارية محملة بمئات الحاويات، داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيراني المطل على الخليج العربي، الثلاثاء.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الصورة التي أظهرت السفينة العملاقة وقد انقلب نصفها، وتساقطت الحاويات في المياه، بمحاذاة رصيف الميناء مباشرة.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في ميناء شهيد رجائي جنوبي إيران الذي يعتبر الأبرز في البلاد، فيما قفز طاقم السفينة في المياه مع فقدانها توازنها.

وفي وقت لاحق، نُشرت صور تظهر انقلاب السفينة، التي كانت تستعد للمغادرة، بشكل كلي في مياه الميناء.

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ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية الإيرانية، صرح مهدي حقشيناس، قوله إن الإهمال في عملية تحميل البضائع على متن السفينة أدى إلى انقلابها.

وأضاف أن “التنسيق كان سيئا بين مسؤول السفنية ومشغل الرافعة في الميناء” أثناء تحميل الحاويات على ظهر السفينة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأضاف حقشيناس أن عمال الميناء تدافعوا من أجل إنقاذ حاويات السفينة الـ 153 من الغرق، لكن يبدو أن محاولاتهم باءت بالفشل.

ولفت إلى أن السفينة طاقما مكونا من 14 بحارا، جميعهم من الهند، كانوا على متن السفينة، وأن أحد البحارة أصيب في قدمه من جراء الحادث.

وتعاني الموانئ الإيرانية من سوء إدارة، الأمر الذي أدى، إلى جانب العقوبات، إلى توقف أو عرقلة خطوط الشحن.