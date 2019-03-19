شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: إيران تزعزع استقرار الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (جنيف)

قالت يليم بوليت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مجال الحد من التسلح، اليوم (الثلاثاء)، إن برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من مخاطر حدوث «سباق تسلح إقليمي».

وقالت بوليت أمام مؤتمر لنزع السلاح المنعقد برعاية الأمم المتحدة، إن واشنطن ستتصدى بقوة «لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة ونقلها أسلحة بصورة غير قانونية».

وحثت كل الدول المسؤولة على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض قيوداً على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.