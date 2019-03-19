شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى بضربة جوية في الصومال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو)

أكد شهود عيان في مدينة أفجوري الصومالية، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم خلال ضربة جوية استهدفت المدينة، اليوم (الثلاثاء).

ولم يتضح حتى الآن منفذ هذه الضربة الجوية، لكن الولايات المتحدة عادة ما تشن مثل هذه الضربات على الصومال الواقع في منطقة القرن الأفريقي.