شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سورية الديموقراطية تعتقل مشتبه بتورطهم بقتل أمريكيين في منبج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت) أعلنت قوات سورية الديمقراطية اليوم (الثلاثاء)، توقيف أشخاص يُشتبه بتورطهم في هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي قبل شهرين، واستهدف دورية للتحالف الدولي وسط مدينة منبج، ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً بينهم أربعة أمريكيين.

أعلنت قوات سورية الديمقراطية اليوم (الثلاثاء)، توقيف أشخاص يُشتبه بتورطهم في هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي قبل شهرين، واستهدف دورية للتحالف الدولي وسط مدينة منبج، ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً بينهم أربعة أمريكيين.

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