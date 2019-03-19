ضربة جوية تودي بحياة 4 أشخاص في الصومال

رويترز

قال قريب لأحد أربعة أشخاص قُتلوا في الصومال لرويترز ،اليوم الثلاثاء، إن ضربة جوية قرب مدينة أفجوي أودت بحياتهم.

وقُتل عبد القادر نور، الموظف في شركة هرمود للاتصالات، وثلاثة آخرون الساعة 1:30 بتوقيت جرينتش تقريبا أثناء مرورهم بسيارة في قرية لانتا بورو بمنطقة شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد والواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من العاصمة مقديشو.

وقال عبد الله علي، وهو من أقارب نور، “لقي نور وثلاثة آخرون حتفهم في مكان الحادث في حين احترق جسد شقيقه مهد بالكامل”.

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ولم يتضح حتى الآن منفذ هذه الضربة الجوية لكن الولايات المتحدة عادة ما تشن مثل هذه الضربات في الصومال الواقع بمنطقة القرن الأفريقي.

وتأتي هذه الضربات دعما لحكومة الصومال المركزية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقاتل حركة الشباب الإسلامية المتشددة منذ سنوات.

ولم ترد القيادة الأمريكية في أفريقيا حتى الآن على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

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