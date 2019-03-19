أمريكا تفرض عقوبات على شركة تعدين حكومية بفنزويلا

رويترز

فرضت الولايات المتحدة ،اليوم الثلاثاء، عقوبات على شركة ماينرفين للتعدين التابعة للحكومة الفنزويلية ورئيس الشركة أدريان بيردومو بهدف فرض مزيد من القيود على تمويل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان أوغندا أنها تحقق في استيراد أكبر مصفاة ذهب أوغندية للذهب من فنزويلا. وكانت واشنطن حذرت تجار الذهب من التعامل مع الذهب أو النفط الفنزويلي.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين في بيان “نظام مادورو غير الشرعي ينهب ثروة فنزويلا في الوقت الذي يعرض فيه حياة السكان الأصليين للخطر بالتعدي على مناطق محمية والتسبب في إزالة غابات وفقدان البيئة الملائمة لحياتهم”.

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وفَعّل زعيم المعارضة خوان جوايدو بندا في الدستور لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، قائلا إن إعادة انتخاب مادورو كانت باطلة، ويسعى جوايدو لوقف مبيعات الذهب بدعوى أن مادورو يستغل عوائدها في الوفاء بالمتطلبات المالية اللازمة لاستمراره في الحكم.

ويواجه مادورو ضغوطا مكثفة للتنحي في الوقت الذي تعاني فيه بلاده من أزمة اقتصادية عميقة كما تواجه حكومته تنديدات دولية واسعة النطاق بدعوى تزوير الانتخابات التي منحته فترة رئاسية جديدة العام الماضي.

وتدعم معظم دول الغرب تولي جوايدو رئاسة الدولة.

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