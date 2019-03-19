ابنة عم سفاح المسجدين: عقوبة واحدة ترد "حق الضحايا"

ترجمات - أبوظبي
بعد أن خرج أفراد عائلة الإرهابي الأسترالي، برينتون تارانت، عن صمتهم وعبروا عن صدمتهم من هول ما وقع، إثر قتله أكثر من 50 شخصا في مدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، دعت ابنة عم المهاجم إلى تطبيق عقوبة واحدة بحقه.وأوضحت دونا كوكس، من نيو ساوث ويلز، أن ابن عمها برينتون تارانت لديه "عقل ملتوي" ويستحق أن يموت بسبب الرعب الذي أطلقه، مضيفة: "أعرف ما يستحقه. إنه يستحق عقوبة الإعدام بسبب ما قام به".
وذكرت دونا أن "ما فعله تارانت يعد مؤلما لنا كأسرة. لم يثر مثل هذا الأمر من قبل، أنا لست هنا للدفاع عنه (...) إذا استطعت أن أقابله. سأسأله لماذا...
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