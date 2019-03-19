الريس: مصالحة الجبل من أهم الانجازات بعد اتفاق الطائف وجنبلاط متمسك بها

لفت المفوض الاعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في حديث تلفزيوني إلى أن "مصالحة الجبل من أهم الانجازات بعد اتفاق الطائف ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط متمسك بها".

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