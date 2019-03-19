عربيد: نتمنى من الحريري دعم موظفي المجلس الإقتصادي الإجتماعي

أكد رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد أن "مقررات مؤتمر "نحو سياحة مستدامة" نضعها بأيدي رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل ضمان تنفيذها".

وخلال حوار حول "صنع السياسات من أجل سياحة مستدامة، خلال مؤتمر "نحو سياحة مستدامة" في "السي سايد" في واجهة بيروت البحرية، لفت عربيد إلى "أننا نتمنى من الحريري دعم موظفي المجلس الإقتصادي الإجتماعي الذين يعانون من الظلم"، شاكراً وزير السياحة أفيديس كيدانيان ومدير عام المجلس الإقتصادي الإجتماعي".