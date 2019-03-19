توقيف شخص في جل البحر صور بجرم ترويج مادة GBL المخدرة

أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات المدعو م. ب. (1984 لبناني) في جل البحر - صور، بجرم ترويج مادة GBL المخدرة على متن سيارة نوع مرسيدس. وقد عثر بحوزته على مسدس حربي روسي الصنع مع ممشط بداخلة أربعة طلقات صالحة للاستعمال، بالإضافة إلى عبوتين بلاستيكيتن شفافتين مغلفتين بلاصق نايلون بداخلهما المادة المخدرة المذكورة، وبداخل كل واحدة منها حوالى ليتر.

واعترف الموقوف بأنه يقوم بترويج مادة GBL بعدما استحصل عليها عبر البريد السريع DHL، كما عثر داخل منزله في مدينة النبطية على عبوتين بداخلهما مادة سائلة مجهولة النوع، إضافة الى خمسة أجهزة خليوية وجهاز "لاب توب" وخمس عشرة حافظة تخزين (فلاش مموري).

وقال: "ان جميع الأجهزة المضبوطة عائدة لشقيقه ه.ب المقيم في استراليا، مضيفا بأن شقيقه تاجر مخدرات ويتردد الى لبنان بعدة زيارات في السنة"، مشيرا الى أنه "يروج مادة GBL وأن ثمن العبوة الواحدة الف ومائتي دولار اميركي".

وبناء على اشارة القضاء، سلم مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب وضبط الأجهزة الإلكترونية المذكورة وإيداعها الفرع الفني في شعبة المعلومات بغية تفريغ محتواها وتنظيم محضر، وتعميم بلاغ بحث وتحر لمدة 30 يوما بحق شقيقه.