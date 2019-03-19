عطالله: سيدة التلة كانت مفتاح عودة المسيحيين إلى الجبل

لفت وزير المهجرين غسان عطالله في حديث تلفزيوني إلى أن "دير القمر كانت الحاضنة والحامية واستقبلت مسيحيي الحبل وسيدة التلة كانت مفتاح عودة المسيحيين إلى الجبل".

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