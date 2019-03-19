MTV: بومبيو أمل أن يغيّر الرئيس عون وباسيل مسارهما عن "حزب الله"

علمت قناة الـ"MTV" أن "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أمل أن يغيّر رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل مسارهما عن "حزب الله".

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