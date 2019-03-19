MTV: الخلافات بين الحريري وباسيل تم تجاوزها

علمت قناة الـ"MTV" أن "الخلافات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل تم تجاوزها وسيتم الثلاثاء المقبل تعيين الضابط السني الذي اقترحه الحريري".

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