أبو الحسن: لقاء دير القمر محطة مهمة بدلالاتها بعيداً عن المزايدات

اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "لقاء دير القمر محطة مهمة بدلالاتها بعيداً عن المزايدات، التسامح فعل قناعة وإرادة لدى الجميع دون إستثناء ، موقف فيه الكثير من الكبر والعبر أساسه مصالحة الجبل التاريخية، التحية الى أركان تلك المصالحة و التحية الى أرواح الشهداء كل الشهداء".

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