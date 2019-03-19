ريابكوف: موسكو تقترح الوساطة لتسوية الوضع في فنزويلا

لفت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن "موسكو ترفض التدخلات الأميركية بذريعة نقل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا"، مؤكداً ان "موسكو لن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو لكنها تدعو إلى الحوار بين الجهات الفنزويلية".

وأشار إلى أن "موسكو تقترح الوساطة لتسوية الوضع في فنزويلا"، مشيراً إلى أن "المشاكل الإنسانية في فنزويلا واضحة لكن المساعدات يجب أن تقدم برعاية الأمم المتحدة".