لفت نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن "موسكو ترفض التدخلات الأميركية بذريعة نقل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا"، مؤكداً ان "موسكو لن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو لكنها تدعو إلى الحوار بين الجهات الفنزويلية".
وأشار إلى أن "موسكو تقترح الوساطة لتسوية الوضع في فنزويلا"، مشيراً إلى أن "المشاكل الإنسانية في فنزويلا واضحة لكن المساعدات يجب أن تقدم برعاية الأمم المتحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر ريابكوف: موسكو تقترح الوساطة لتسوية الوضع في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.