هيئة البث الإسرائيلية: إيران اخترقت هواتف أسرة نتانياهو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن إيران اخترقت هواتف أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأوضحت أن إيران نجحت في اختراق هاتفي سارة ناتنياهو، عقيلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونجله يائير، وعمدت التنصت على بنيامين نتانياهو في بيته.

وأوضحت أن "الاختراق وقع قبل عدة أشهر، وبعد كشفه من قبل الإسرائيليين، تم سد الثغرة والتعتيم على الأمر الذي شكل فضيحة مدوية للأمن الإسرائيلي، وبأنه لم يعرف بعد ما هي المعلومات التي حصل عليها الإيرانيون من هذا التنصت إن كان قد حدث فعلاً، وإذا كان الإيرانيون سيعترفون به".

ونقلت القناة عن مكتب نتانياهو تأكيده أن "المكتب ينفي، تماما، اختراق هاتفي سارة ويائير".

وكان الأمن العام الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، عن اختراق إيران لهاتف الجنرال رئيس الأركان السابق والمرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل بيني غانتس وكذلك هاتف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك.