أعلن قائد المنطقة البحرية الثانية بالحرس الثوري الإيراني العميد رمضان زيراهي أنه تم توقيف سفينة أجنبية كانت تحمل 150 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه الاقليمية الايرانية في الخليج الفارسي واعتقال طاقمها المكون من 13 شخصًا من جنسيات مختلفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية تحمل وقودًا مهربًا في الخليج الفارسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.