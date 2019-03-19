رئيس الوزراء العراقي: نراقب بشكل مكثف معركة تحرير الباغوز السورية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي عادل عبد المهدي أن "العراق يراقب بشكل مكثف معركة تحرير الباغوز السورية، مشيراً إلى "أننا تلقينا من الطرفين الامريكي والبريطاني تأكيدات بدعم العراق". وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، لفت عبد المهدي إلى أن "هناك عملا جادا لتطوير الموانئ العراقية لاسيما ميناء الفاو لخلق فرص عمل كثيرة". وأوضح أنخ "تم احتواء تطورات الاوضاع في سنجار واتخاذ الاجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أن "الحكومة تمكنت من انجاز ما تعهدت به في برنامجها وبحسب التوقيتات الزمنية".

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