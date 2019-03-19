سفارة اميركيا بليبيا تتعهّد بمساعدة مالية لحكومة "الوفاق" الليبية

تعهدت السفارة الأميركية في ليبيا بـ"تقديم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف دولار، لحكومة الوفاق الوطني الليبية، لاقتناء أسلحة غير فتاكة"، مشيرةً إلى أن "المساعدة الجديدة تأتي تكملة لمبلغ 30 مليون دولار المقدمة من واشنطن ضمن المساعدة الأمنية المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني".

وأوضحت أن "من بين أولويات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مشاريع توفير التدريب لمديرية أمن طرابلس، والمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية في المطارات الرئيسية، وتحسين القدرة على إدارة أمن الحدود في ليبيا كما تشمل أيضا إزالة الذخائر غير المتفجرة في سرت ودعم إصلاح قطاع الأمن، وبناء التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة قبل الانتخابات".