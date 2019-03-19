ميركل: ألمانيا لن تضحي بالمساعدات التنموية لزيادة نفقاتها العسكرية

أعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أن "ألمانيا لن تضحي بالمساعدات التنموية لزيادة نفقاتها العسكرية"، رافضة بذلك الانتقادات الاميركية لميزانية الدفاع الالمانية. ولفتت ميركل خلال منتدى "غلوبال سولوشينز" المنعقد في برلين الى ان "سنواصل جهدنا في مجال النفقات العسكرية، لكن ليس على حساب المساعدة على التنمية".

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