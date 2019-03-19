الخارجية الروسية: موسكو مضطرة للرد على نشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا مضطرة لأن تكون مستعدة لنشر واشنطن صواريخ متوسطة المدى، مشيرة إلى "أننا نرفض بأي شكل من الأشكال أي محاولات لتصوير ردنا الجوابي على محاولات الإخلال بالتوازن على أنه خطوة عدوانية".
ولفتت وكالة "أسوشيتد برس"، سابقًا، إلى أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لاختبار صاروخين محظورين بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المعلّقة مؤخرًا بين روسيا والولايات المتحدة، مبينة أن الاختبارات قد تبدأ قبل انتهاء سريان المعاهدة في شهر آب المقبل.
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