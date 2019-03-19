مقتل 10 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي

أكّد المتحدث باسم غرفة العمليات الأمنية في صبراتة أيمن الدباشي أن عشرة مهاجرين على الأقل قتلوا بعد أن غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي قرب بلدة صبراتة في غرب البلاد.

وأشار إلى إنه تم إنقاذ نحو 17 مهاجر غير شرعي من بينهم امرأة وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، موضحًا أنهم فارين من الفقر والحروب في ليبيا نحو أوروبا، منوهًا إلى أنه "وفقًا لأحد الناجين من السودان، القارب كان يحمل قرابة 27 مهاجرًا غير شرعي انطلقوا من مدينة زوارة".