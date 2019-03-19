الأسد: العمل السوري الروسي كان من العوامل الحاسمة بصمود سوريا بوجه الإرهاب

أعلنت الرئاسة السورية، في بيان، أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل، في دمشق، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له.

ولفت الأسد إلى أن "العمل السوري الروسي المشترك والتنسيق عالي المستوى في المجالات كافة، وعلى رأسها عسكرياً وسياسياً، كان من العوامل الحاسمة في صمود سوريا في وجه الإرهاب، والإنجازات التي تحققت ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية الأخرى".

وأوضح أن "بعض الدول والقوى تحارب الارهاب بتصريحات مسؤوليها فقط بينما تدعمه وتعمل معه على أرض الواقع وتستمر في تقديم الحماية له في بعض المناطق، وهي بهذه السياسات تسببت بسقوط الكثير من الضحايا المدنيين وساهمت بانتشار الإرهاب وتمدده الى مناطق أخرى".

بدوره، لفت شويغو إلى أن "روسيا مستمرة في مكافحة الإرهاب الى جانب الجيش السوري وستواصل تقديم كل الدعم الممكن للشعب السوري لاستكمال تحرير كافة المناطق السورية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها".

ولفتت الرئاسة السورية إلى أن "لقاء الأسد وشويغو بحث الأوضاع في إدلب، وشرق الفرات، حيث كان هناك توافق بالآراء حول ضرورة مواصلة العمل المشترك لوضع الحلول المناسبة لاستعادة الأمن والأمان بالمنطقتين"، مشيرة إلى أنه "كان هناك توافق بالآراء حول ضرورة اتخاذ ما يمكن من إجراءات لعدم السماح للدول المعادية للشعب السوري بأن تحقق من خلال سياساتها وممارساتها في هاتين المنطقتين ما عجزت عن تحقيقه خلال سنوات الحرب".