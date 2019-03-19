رئيس برلمان المغرب: ايران لم تحترم شروط المشاركة بمؤتمر خاص لمنظمة التعاون الإسلامي

أكد رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، أن "عدم حضور إيران للدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، جاء كونها لم تحترم شروط المشاركة"، مشيراً إلى أن "الأمانة العامة للاتحاد، وجهت الدعوة لجميع الدول الأعضاء، وإن بلاده راسلت الأمانة العامة لكل الأعضاء على ما يجب احترامه خصوصا على مستوى العدد، ومن الصعب قبول وفد يضم 30 أو 40 شخصا".

وبخصوص البيان الختامي، أشار المالكي، إلى أن "اللجنة التنفيذية اتفقت منذ البداية على ألا تصدر البيان الختامي، بسبب أنه كان يضم في الدورات السابقة عددا من الإشكالات التي تفرق ولا تساعد في اتخاذ مواقف موحدة.